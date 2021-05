Gibt Carry Tobias Kirsch noch eine Chance? In der neuen Datingshow 5 Senses for Love matcht der Hottie sehr schnell mit der Blondine und ihrer Konkurrentin Aileen. Lange Zeit steht er zwischen den Stühlen – entscheidet sich dann aber für Carry und macht ihr einen Antrag. Die Flugbegleiterin lehnt diesen allerdings ab. Promiflash hakte bei beiden nach, wie es für sie nun nach der Sendung weitergeht.

Während sich Tobi in dem Punkt noch nicht festlegt, liefert Carry im Gespräch mit Promiflash die Bestätigung: "Ja, wir werden uns weiter kennenlernen und schauen, ob wir uns außerhalb des Experiments verstehen." Sie nahm den Antrag damals nicht an, weil ihr einfach alles zu schnell ging. Jetzt versuchen die beiden anscheinend in aller Ruhe herauszufinden, ob sie im Alltag ein Match sind oder eben nicht. Vielleicht bekommt Tobi ja irgendwann noch einmal die Gelegenheit, vor Carry auf die Knie zu gehen.

Sie sind aber nicht die Einzigen, die sich nach den Dreharbeiten weiter kennenlernten. René (30) und Nadja gaben dem Match ebenfalls nochmal eine Chance, nachdem die Mutter den Antrag des TV-Casanovas zunächst abgelehnt hatte. Es ist bei den beiden aber dann doch keine Beziehung daraus geworden.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / carryfit Carry von "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / tobikirsch Tobias Kirsch, "5 Senses for Love"-Kandidat

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Collage: René und Nadja

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de