5 Senses for Love nimmt schon richtig Fahrt auf! Die Singles stehen eigentlich noch ganz am Anfang des Sozialexperiments, bei dem sie ihr Gegenüber zunächst nur über Sinne wie Riechen, Hören, Schmecken und Anfassen kennenlernen wollen. Und erst, wenn sie sich dabei verliebt haben und bereit sind, vor den Traualtar zu schreiten, dürfen sie sich zum ersten Mal sehen. Für eines der Paare könnte dieser Moment in greifbarer Nähe sein, denn: Der erste Mann geht schon heute, in Folge zwei, auf die Knie.

Das verrät ein erster Sat.1-Trailer zur heutigen Episode. Der zeigt, wie Tobias Kirsch einen Heiratsantrag macht und die magischen Worte sagt: "Deswegen möchte ich dich fragen, ob du mich heiraten möchtest." Wer ihm dabei gegenüber sitzt, bleibt natürlich eine Überraschung für die Fernsehzuschauer. Und auch die Antwort von Tobis hoffentlich Zukünftiger hört man noch nicht...

Aber eines ist den "5 Senses for Love"-Fans bereits jetzt klar: Der Duisburger will sich entweder mit Aileen oder Carry verloben. Das waren nämlich die einzigen Single-Ladys, die er in Stufe drei des Experiments mitgenommen und mit denen er in Folge eins ordentlich rumgeknutscht hat. Was meint ihr: Für welche Frau hat sich Tobi am Ende entschieden? Stimmt ab!

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Tobi, Kandidat bei "5 Senses for Love"

"5 Senses for Love"-Single Carry

Aileen, Teilnehmerin bei "5 Senses for Love"

