Aileen erlebte bei 5 Senses for Love kein Happy End. In der Kuppelshow hoffte sie auf einen Antrag von Tobias Kirsch – leider vergebens. Der Athletik-Trainer entschied sich für ihre Nebenbuhlerin Carry, sie aber musste das Format als Single verlassen. Während der Dreharbeiten hatte sie also keinen Blick auf Tobi werfen können. Promiflash verriet Aileen nun, ob er ihrem Beuteschema entsprochen hätte.

Mit seinem Duft, seiner Stimme und seinen Knutsch-Skills konnte der 25-Jährige bei der Flugbegleiterin punkten. Doch vom Aussehen her wäre er wohl nicht unbedingt ihr Mr. Right gewesen. "Tobi wäre optisch nicht der Typ Mann, den ich normalerweise daten würde", gab Aileen im Interview mit Promiflash offen zu. Aber dass man sich nicht aufgrund von Äußerlichkeiten ineinander verliebt, sei für sie der spannende Faktor bei dem Experiment gewesen. Daher hätte sie ihm vermutlich eine Chance gegeben, wenn er ihr einen Antrag gemacht hätte.

Den Korb hat sie mittlerweile allemal verkraftet. Zwar waren ihr damals noch direkt die Tränen gekommen. Doch jetzt betont sie: "Das Schicksal hat mir sehr gut in die Karten gespielt. Ich bin mittlerweile privat glücklicher, als ich es je gehofft hätte." Ob ein neuer Mann der Grund dafür ist, ließ sie offen.



"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

