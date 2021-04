Maren Wolf (28) ist ganz ergriffen von den lieben Kommentaren ihrer Fans! Am Montag richtete sich die Influencerin mit einem ernsten Thema an ihre Community. In einem emotionalen Beitrag teilte sie ihre Gedanken mit und gestand, dass ihr die aktuelle Gesundheitskrise wirklich zu schaffen mache und sie sich momentan ziemlich hilflos fühle. Doch Maren ist mit ihren Gefühlen nicht alleine und erhält viel Zuspruch. Jetzt verleiht sie ihrer Dankbarkeit Ausdruck und widmet ihrer Netzgemeinde einen rührenden Post!

"Ich war lange nicht mehr so sprachlos", zeigt sich die Mutter von Lyan River Wolf jetzt ganz überwältigt unter ihrem neuesten Beitrag auf Instagram. Die Emojis, die sie hinzugefügt hat, wirken wir Freudentränen. Die vielen herzergreifenden Nachrichten, die sie bekommen habe, seien einfach zu viel für sie gewesen, schreibt Maren ganz gerührt. Niemals hätte sie mit solch einer positiven Resonanz gerechnet! "Danke, dass ich euch tolle Menschen meine Community nennen darf", schreibt die 28-Jährige abschließend.

Und tatsächlich: Seit seiner Veröffentlichung wurde der Post bereits fast 100.000 Mal geliket. Und nicht nur Marens Follower stimmen ihr zu. Viele Influencer-Kollegen können die Gefühle der Kölnerin offenbar ebenfalls nachvollziehen – darunter Liz Kaeber (28), Anna Maria Damm (25) und Sami Slimani (31). Letzterer schreibt beispielsweise: "Ich verstehe dich voll und ganz und schicke dir ganz viel Kraft."

Instagram / marenwolf Maren Wolf im April 2021

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

