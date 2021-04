Schieben Prinz Harry (36) und Prinz William (38) am Wochenende all ihre Streitigkeiten beiseite? Die Brüder haben vergangene Woche einen geliebten Menschen verloren: Ihr Großvater Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Am kommenden Samstag findet die Beerdigung des Royal statt – bei der sich Harry und William nach dem Megxit-Drama erstmals wieder gegenüberstehen werden. Doch werden ihre persönlichen Probleme an diesem Tag überhaupt Thema sein?

"In der Tat denke ich, dass alle in der königlichen Familie die Differenzen beiseitelegen wollen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren", ist sich der Royal-Experte Omid Scobie bei Good Morning Britain sicher. In dieser Zeit drehe es sich um Philips Vermächtnis und um seine Witwe Queen Elizabeth II. (94) – da sei kein Platz für Zwist. "Wenn es an diesen Tagen überhaupt irgendetwas Schönes gibt, dann die Tatsache, die Familie so vereint wie seit Jahren nicht mehr zu sehen", schildert der Autor.

Harrys Frau Herzogin Meghan (39) wünsche sich laut Insidern nach Philips Tod eine Versöhnung mit den anderen Royals. "Sie sagte, das würde Prinz Philip sicher so wollen und sie sei bereit, Frieden zu schließen und nach vorne zu schauen", zitiert Daily Mail eine Quelle. Nach Harrys und Meghans Rückzug vom britischen Hof hatte es bereits Berichte über eine Kluft zwischen dem Paar und dem Palast gegeben – diese sei durch Harry und Meghans Enthüllungsinterview vor einigen Wochen noch tiefer geworden.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Parlamentseröffnung, 2014

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2017

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

