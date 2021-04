Harry (36) und Meghan (39) müssen voraussichtlich eine ganze Weile ohne einander auskommen. Am vergangenen Sonntag war der Prinz in London gelandet, wo er am kommenden Samstag an der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (✝99) teilnehmen wird. Seit seiner Ankunft befindet sich Harry im Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor in Quarantäne. Da ihn ebendiese auch nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten erwartet, wird er seine Frau und seinen Sohn Archie (1) womöglich einen ganzen Monat lang nicht zu Gesicht bekommen...

Aufgrund ihrer Schwangerschaft, die auch ihre Reise nach Großbritannien verhinderte, wird Meghan in der andauernden Gesundheitskrise ein erhöhtes Krankheitsrisiko zugesprochen. Die Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, empfehlen noch nicht geimpften Reiserückkehrern, sich für sieben Tage zu isolieren und schwangeren Frauen für vierzehn Tage fernzubleiben. Auch ein Corona-Test ist vorgesehen. Ob Harry bereits eine Impfdosis erhalten hat, ist der britischen Sun zufolge unklar. Je nachdem, wie lange er bei seiner Familie im Vereinigten Königreich bleibt, könnte es also noch Wochen dauern, bevor er Meghan wiedersehen darf.

Philips Beisetzung wird Harry nur einer Sonderregelung wegen beiwohnen können. Die Beerdigung eines engen Familienmitglieds stellt in Großbritannien einen hinreichenden Grund dar, die vorgeschriebene Selbstisolation nach der Einreise verlassen zu dürfen. Harrys Aufenthalt auf der britischen Insel ist sein erster Besuch, seit Meghan und er sich aus dem Königshaus zurückgezogen haben.

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Getty Images Prinz Harry und Prinz Philip bei der Rugby-Weltmeisterschaft, 2015

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

