Germany's next Topmodel geht in die heiße Phase. In der kommenden Episode entscheidet sich im TV, welche Kandidatinnen es in die Top Ten schaffen. Aktuell sind noch elf Teilnehmerinnen im Rennen. Die Dreharbeiten sind allerdings schon seit Monaten beendet. Promiflash erfuhr deshalb kürzlich, welche Mädchen Heidi Klum (47) in den nächsten Folgen eine Runde weiter lässt. Das sind die Top Acht der 16. Staffel!

Achtung, Spoiler!

Ein Insider verriet Promiflash, dass die Nachwuchsmodels im vergangenen Januar im Rahmen der Sendung die Chance bekamen, Jobs auf der Berlin Fashion Week zu ergattern. Tatsächlich existieren bereits Fotos der Laufsteg-Performances von Dascha Carriero (20) und Romina Palm (21). Laut der Quelle, die anonym bleiben möchte, war der GNTM-Cast zu diesem Zeitpunkt nur noch acht Mädchen stark. Neben Dascha und Romina waren zu diesem Zeitpunkt noch Luca Vanak, Liliana Maxwell (21), Ashley Amegan, Soulin Omar, Alex Mariah Peter und Yasmin Boulagh (19) dabei.

Dafür spricht auch, dass alle acht Models einen gemeinsamen Job auf der Fashion Week bekamen. Sie durften für die große Show von About You laufen und sind dabei bereits innerhalb eines Videos auf YouTube zu sehen.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum am GNTM-Set

Anzeige

Getty Images Romina Palm für Elias Rumelis auf der Berlin Fashion Week im Januar 2021

Anzeige

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der MBFW

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de