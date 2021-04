Sind die Tage bei Germany's next Topmodel etwa noch für ein weiteres Mädchen gezählt? Langsam trennt sich die Spreu vom Weizen: Nur noch wenige Mädchen kämpfen um den Einzug in das große Finale. Allerdings entschied sich Romy Wolf dazu, die Show freiwillig zu verlassen – dementsprechend sind nun nur noch elf Kandidatinnen im Rennen. Schickte Heidi dennoch eine weitere Kandidatin nach Hause?

Glücklicherweise musste kein weiteres Mädchen seine Koffer packen. Wegen des freiwilligen Exits von Romy kamen alle verbliebenen elf Kandidatinnen eine Runde weiter. Ausruhen dürfen sich die Nachwuchsmodels deshalb allerdings in keinem Fall – schließlich geht es in der kommenden Woche dann um den Einzug in die Top Ten. Langsam rückt das Finale immer näher und näher.

In der Vergangenheit zeigte sich aber bereits, dass ein Exit nicht bedeuten muss, dass in der Woche keine weitere Beauty gehen muss. So musste Mareike Müller die Show in der vergangenen Folge trotzdem verlassen – obwohl zuvor bereits Mitstreiterin Linda Braunberger (20) die Show verlassen hatte.

Romy Wolf, GNTM-Kandidatin 2021

Model Mareike Müller

Linda Braunberger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

