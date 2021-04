Ashley Cains (30) Freundin Safiyya Vorajee gibt ein neues Update. Ihre acht Monate alte Tochter Azaylia kämpft seit ihrer Geburt gegen Leukämie. Der ehemalige Ex On The Beach-Kandidat erklärte seiner Community vor einigen Tagen: Die Behandlung schlage nicht mehr an – die Ärzte geben seinem Baby nur noch wenige Tage zu leben. Anfang der Woche musste die kleine Familie erneut ins Krankenhaus, weil sich der Zustand des kleinen Mädchens noch einmal verschlechtert hatte. Nun meldet sich Safiyya bei ihren Followern.

"Es war eine sehr, sehr anstrengende letzte Nacht. Wir haben kaum Schlaf bekommen, haben auch in den vergangenen Wochen kaum geschlafen", erklärt die Mutter in ihrer Instagram-Story. Ihre Kleine sei nun an ein Sauerstoffgerät angeschlossen worden. "Sie hat Probleme, deswegen bekommt sie Sauerstoff, damit sie besser schlafen kann", gibt Safiyya weitere Einblicke. Sie hoffe, Azaylia werde später wach und sie könne ein bisschen Zeit mit ihr verbringen.

Kurz zuvor waren die drei ebenfalls schon einmal in der Klinik gewesen – die Kleine hatte Blut geweint und musste behandelt werden. Doch am Mittwoch hatte die kleine Familie wieder zurück nach Hause gehen können. "Ein weiterer gesegneter Tag, da ich heute Morgen aufwachen und dein schönes Gesicht wiedersehen durfte", hatte sich Safiyya im Netz erleichtert gezeigt, nachdem sie den Heimweg angetreten waren.

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cains Tochter Azaylia im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de