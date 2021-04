Azaylia darf wieder nach Hause! Die gerade einmal acht Monate alte Tochter von Ashley Cain (30) und seiner Freundin Safiyya Vorajee leidet seit ihrer Geburt an Leukämie. Gerade musste sie erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie eine Notfall-Blutplättchen-Transfusion brauchte, um zu verhindern, dass sie innerlich verblutet – doch diese hatte bei ihr nicht nur Nasenbluten, sondern auch blutige Tränen verursacht. Nach diesem Schreck gibt es nun ein positives Update von dem Töchterchen des Ex-Profifußballers: Sie wurde aus der Klinik entlassen.

Das teilte die Mutter von Azaylia ihren Followern nun in ihrer Instagram-Story mit. Sie filmte ihr kleines Mädchen dabei, wie Sanitäter sie in einen Krankenwagen einluden und sie für die Heimfahrt vorbereiteten. "Wir gehen jetzt nach Hause, Prinzessin, komm schon, Champion", sagte sie zu ihrem Kind, als sie zu ihr in den Wagen stieg. Wie die Britin später gestand, sei sie einfach nur überglücklich, dass ihr Baby noch am Leben sei. "Ein weiterer gesegneter Tag, da ich heute Morgen aufwachen und dein schönes Gesicht wiedersehen durfte", betonte Safiyya.

Die Ärzte verkündeten ihr und ihrem Freund Ashley nämlich vor wenigen Tagen eine erschütternde Nachricht: Sie werden sich bald von Azaylia verabschieden müssen, da ihr Körper zu schwach sei, um eine weitere Strahlentherapie zu überstehen. Aber das sei das Einzige, was helfen könnte, die neuen Tumore in ihrem Gehirn, Bauch, Lungen und Nieren zu bekämpfen.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia im April 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter

