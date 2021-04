Das Ex on the Beach-Abenteuer startet feuchtfröhlich! Seit heute sind die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel des außergewöhnlichen Kuppelformats auf TVNow abrufbar. Frischgebackene Singles lernen sich unter der Sonne Mexikos kennen – und werden dabei von alten Liebschaften eingeholt. Kurz nach dem Kennenlernen am Strand verschwenden Diogo Sangre und Celina Pop aber noch keinen Gedanken an ihre Verflossenen. Schon nach wenigen Stunden knutschen und fummeln die beiden, was das Zeug hält.

Der Temptation Island-Teilnehmer macht seinem Ruf als Verführer alle Ehre und zieht die Supermarktverkäuferin ganz in seinen Bann. Die 22-Jährige steht total auf den Tätowierer – Zärtlichkeiten lassen nicht lange auf sich warten. Nachdem sie zunächst zaghaft anfangen und nur Fummeln und Kuscheln auf dem Plan steht, geht es plötzlich richtig zur Sache. Diogo und Celina knutschen wild miteinander, heiße Zungenspiele inklusive. "Kannst du mir mal verraten: Wie lange seid ihr hier?", fragt Melody Haase (27), die als Ex-Flirt des Kölners in die Show eingezogen ist. Die Singles haben die Strandvilla nur wenige Stunden zuvor mit einer süffigen Cocktailrunde eingeweiht.

Die Nürnbergerin kann an den intimen Zärtlichkeiten nichts Verwerfliches finden. Sogar Sex vor der Kamera ist bei ihr keineswegs ausgeschlossen: "Doggy ist mein Hobby. Ich habe überhaupt kein Schamgefühl", stellt sie direkt klar – und kündigt an, für ordentlich Stimmung sorgen zu wollen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNow Melody Haases Einzug bei "Ex on the Beach"

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

