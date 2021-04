Endlich erfüllt sich Yvonnedilauros (29) lang gehegter Kinderwunsch. Die erfolgreiche TikTokerin erwartet ihren ersten Nachwuchs. Das verkündete sie nun in einem Instagram-Post: "Wir bekommen ein Baby. Ja, ich bin schwanger!" Für die Düsseldorferin erfüllt sich damit ein großer Traum, wie sie gegenüber Promiflash betont: "Ich bin auf jeden Fall so dankbar für die ganzen Glückwünsche. Das war ja wirklich mein Traum. Für mich war schon immer klar, als ich klein war, ich will eine Familie, ich will heiraten, ich will Kinder, ich will ein Haus."

