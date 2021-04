Louisa Jindaoui scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Seit Mitte Februar dieses Jahres ist es offiziell: Die YouTuberin und ihr Ehemann Nader Jindaoui (24) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Wochen präsentierten die werdenden Eltern sogar schon die ersten Ultraschallbilder ihres Kindes. Mittlerweile machen sich die Babynews auch am Bauch der Influencerin bemerkbar: Louisa zeigt stolz ihre Schwangerschaftsrundungen!

Via Instagram veröffentlichten die Webstars nun ein neues Pärchenbild – dabei ist Louisas Bauchmitte besonders im Fokus: An der Stelle, wo bisher ein trainiert flacher Bauch zu sehen war, kommt nun mehr und mehr ein kleines Babybäuchlein zum Vorschein. "Wächst langsam", schrieb der Bald-Papa zu der Aufnahme. Die Freude über das erwartete Familienmitglied ist den Web-Bekanntheiten deutlich anzusehen. Strahlend lächeln die beiden in die Kamera, während Nader liebevoll den Bauch seiner Liebsten hält.

Auch wenn bisher noch nicht bekannt ist, ob sich Nader und Louisa über einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, hält das kleine Wunder seine Mama bereits ordentlich auf Trab. In den vergangenen Wochen hatte die dunkelhaarige Schönheit immer wieder mit Übelkeit zu kämpfen. Auch das Schlafpensum habe sich bei der Schwangeren seit Bekanntgabe der anderen Umstände offenbar mehr als verdoppelt.

Instagram / naderjindaoui Louisa mit ihrem Mann Nader Jindaoui

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui, Influencerin

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Web-Bekanntheiten

