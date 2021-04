Baut sich Love Island-Boy Paco nun ein zweites Standbein auf? Der Hannoveraner ging in der diesjährigen Staffel des beliebten Kuppelformats auf die Suche nach der großen Liebe und im Finale gemeinsam mit Bianca Balintffy sogar als Sieger hervor. Sein "Love Island"-Erfolg scheint ihm jedoch nicht auszureichen – stattdessen will er sich nun einen großen Traum erfüllen: Der Sunnyboy nimmt Musik auf!

Auf Instagram teilte Paco jetzt einen Schnappschuss, der ihn in einem Musikstudio in Köln zeigt – dazu erklärte er seiner Community: "Ein Traum geht in Erfüllung. Hundertprozentig die Mucke sprechen zu lassen. Krass spontan, aber zu hundert Prozent gefühlt." Dass er nun aber als Rapper durchstarten wird, ist eher unwahrscheinlich: In seinem Post betonte er nämlich, dass die Aufnahmen spontan entstanden seien und "keinen professionellen Hintergrund" hätten.

Nichtsdestotrotz gibt der Reality-TV-Star seinen Fans in seiner Story schon mal eine kleine Hörprobe: "Warum ist Rappen nicht so einfach? Andere können es doch auch. Sie schreiben Texte auf und hauen es auf der Bühne dann raus", gibt er beispielsweise zum Besten und scheint damit bei seinen Followern zu punkten: "Träume sollte man sich erfüllen können. Hörte sich sehr nice an", macht ihm eine Userin ein Kompliment.

Instagram / paco_hrb Paco, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / paco_hrb "Love Island"-Paco, Reality-TV-Star

Instagram / paco_hrb Paco Herb, TV-Star

