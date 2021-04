So hat man Jan Hofer (69) wirklich noch nie gesehen. Der ehemalige Tagesschau-Sprecher zeigt bereits seit einigen Wochen bei Let's Dance eine ganz andere Seite von sich. Gemeinsam mit Christina Luft (31) fegt er Woche um Woche über das Parkett. Während die Jury sich mit den Punkten meistens zurückhält, kommt der Nachrichtensprecher bei den Fans richtig gut an: Auch dieses Mal sind die Zuschauer begeistert – allerdings vor allem von Jans Outfit!

In der heutigen Show zeigten die Profitänzerin und der 69-Jährige einen Jive und stylten sich dafür im Rockabilly-Style. Jan trug dabei eine zerrissene Jeans und Lederjacke – also das absolute Kontrastprogramm zu den Anzügen, mit denen man ihn bisher jahrzehntelang im TV gesehen hat. Für viele Twitter-User ein absolutes "Let's Dance"-Highlight: "Jan Hofer in Ripped-Jeans, Chucks und Lederjacke. Wer hätte sich das vor einem Jahr ausmalen können?", lautete nur einer von vielen Kommentaren. Auch Jurorin Motsi Mabuse (40) erklärte: "Du siehst super aus."

Jan konnte zwar mit seinem Look punkten, seine Performance fiel bei der Jury allerdings durch. "Du bist ein super Typ, aber ich bewerte hier das Tanzen und das war heute leider sehr mager", meinte Joachim Llambi (56). Am Ende bekamen Jan und Christina gerade einmal acht Jury-Punkte.

Getty Images Jan Hofer und Christina Luft

Getty Images Jan Hofer bei "Let's Dance"

Getty Images Christina Luft und Jan Hofer bei "Let's Dance"

