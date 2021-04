Die Promis kommen an ihre Grenzen. Dass das Let's Dance-Training kein Zuckerschlecken ist, ist mittlerweile wohl allseits bekannt. Selbst Sportler wie der Boxer Simon Zachenhuber (22) kommen dabei richtig ins Schwitzen. Jan Hofer (69) ist der älteste Kandidat der Staffel und gibt ebenfalls Vollgas. Allerdings wird der ehemalige Tagesschau-Sprecher vor allem körperlich momentan auf die Probe gestellt – das verrät nun seine Trainerin Christina Luft (31).

In ihrer Instagram-Story gibt die Profitänzerin ein ehrliches Update zur aktuellen Trainingswoche. "Ich weiß, in letzter Zeit seht ihr ehrlich gesagt nicht so viel von mir und noch weniger mit Jan zusammen. Das liegt daran, dass wir wirklich einen Tanz haben, der uns beide an unsere Grenzen bringt", erklärt sie ihrer Community. Um welchen Tanz es sich handelt, ist noch topsecret – doch es scheint einer zu sein, der womöglich schnelle Schrittfolgen und Kondition verlangt. "Jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr darum geht, ob es schön ist, sondern ob es überhaupt geht", schildert die 31-Jährige die Situation.

Dass Jan zu kämpfen hat, tue ihr extrem leid – doch die 31-Jährige lebt nach dem Motto: Geht nicht, gibt's nicht. "Wir gucken einfach, was am Freitag passiert. Wir haben trotzdem Spaß, wir nehmen es mit Humor, wir versuchen unsere Leichtigkeit und unsere Freude an dem Ganzen nicht zu verlieren [...] Ich bin an seiner Seite, egal was passiert", verspricht Christina, die ihren Tanzpartner total ins Herz geschlossen hat.

