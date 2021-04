Jorge González (53) sorgt mit seinem Let's Dance-Look mal wieder für Aufsehen! Der Juror sticht Woche um Woche durch seine auffälligen Outfits hervor. Vor allem aber sein Friseur scheint sich vor den Shows jedes Mal geradezu zu verausgaben. Ob mit einer Turmfrisur, einem Kabelbinder-Iro oder einem extravaganten weißen Flechtzopf – Jorge ist immer wieder der absolute Hingucker. Auch in dieser Woche präsentiert sich der Choreograf mit einem ganz besonderen Look!

Der gebürtige Kubaner trägt in der heutigen Show eine ungewöhnliche Schwarz-Weiß-Frisur mit einem langen Zopf. Dazu kombinierte er ein pinkfarbenes Kleid mit einem Blumenmuster und hohe glänzende Stiefel. Für diese Style-Kombi erntet Jorge im Netz den ein oder anderen Lacher. "Jorge schießt heute definitiv wieder den Vogel ab. Oder sollte ich sagen das Zebra?", witzelte ein Twitter-User. "Hatte Jorge einen Unfall mit einer Tüte Gips?", stichelte ein weiterer Zuschauer.

Auch bei seinen "Let's Dance"-Mitstreitern sorgt Jorges einzigartige Garderobe für Verwunderung. Jury-Kollege Joachim Llambi (56) und Moderator Daniel Hartwich (42) erinnert Jorges Kleid sogar an eine Tischdecke. Was sagt ihr zu dem Look? Stimmt ab!

Getty Images Jorge González bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez in der 12. Show von "Let's Dance" 2019

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

