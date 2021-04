Prinz Philip (✝99) hat alles vorbereitet. In der vergangenen Woche gab es traurige Nachrichten aus dem britischen Königshaus: Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Infektion ist der Ehemann der Queen (94) gestorben. Am kommenden Samstag wird der Adlige beerdigt. Vor seinem Tod hat Philip aber nicht nur dafür gesorgt, dass ein Sarg angefertigt wird – er hat auch seine Trauerfeier genau geplant.

Wie Daily Mail berichtet, soll der 99-Jährige eine große Zeremonie abgelehnt haben. Er habe sich für seine Beerdigung eine familiäre Feier auf Schloss Windsor gewünscht. Auf eigenen Wunsch wird er deshalb nach einer Zeremonie in der St. George's Kapelle auf dem privaten Friedhof in den Frogmore Gardens bestattet. Einen besonderen Wunsch hatte Philip aber dennoch: Sein Sarg soll in seinem schicken, von ihm selbst designten Land Rover Defender zur Kapelle gebracht werden. "Stopft mich einfach in einen Land Rover und fahrt mich nach Windsor", habe er gegenüber seiner Ehefrau angeblich gesagt.

Auch wenn die Trauerfeier im kleinen Kreis stattfindet, können die Fans und Bewunderer des Prinzen die Zeremonie trotzdem verfolgen. In Deutschland wird die Beisetzung auf mehreren Sendern ausgestrahlt. ZDF, Sat.1 und RTL haben am Samstagnachmittag jeweils Sondersendungen rund um das Begräbnis des Briten geplant.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020 in Windsor

Anzeige

Chris Jackson/ Getty Images Die Queen und Prinz Philip an ihrem 73. Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im August 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de