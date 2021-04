So können sich auch die Royal-Fans vor den heimischen Bildschirmen von Prinz Philip (✝99) verabschieden. Der Ehemann der Queen (94) ist in der vergangenen Woche im Alter von 99 Jahren verstorben. Am 17. April wird er in der St. George's Kirche in Windsor beerdigt. Vor Ort dürfen ihm allerdings nur 30 seiner engsten Angehörigen die letzte Ehre erweisen. Alle anderen Trauernden müssen über die Fernsehbildschirme von Philip Abschied nehmen. Gleich mehrere deutsche Sender übertragen seine Trauerfeier.

Wie Presseportal berichtet, sendet Sat.1 ab 14:30 die Sendung "Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial". Promiexpertin Vanessa Blumhagen (43) und Moderator Daniel Boschmann (40) führen durch die dreieinhalbstündige Sondersendung, bei der Philips Beisetzung live ausgestrahlt wird. Außerdem werden Ross Antony (46) und Lilly Becker (44) aus London zugeschaltet. Auch das ZDF überträgt die Gedenkfeier ab 15:10 Uhr. Moderiert wird die Sondersendung zum "Abschied von Prinz Philip" von Julia Melchior und Norbert Lehmann. Diana Zimmermann und Andreas Stamm werden ebenfalls aus London zugeschaltet.

RTL kündigte bereits am vergangenen Sonntag an, eine Programmänderung aufgrund von Philips Bestattung vorzunehmen. Ab 15 Uhr begleiten dort Frauke Ludowig (57) und Michael Begasse die Live-Übertragung der Trauerfeier.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Oktober 2014

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020

Getty Images Prinz Philip

