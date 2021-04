Bald findet Prinz Philip (✝99) seine letzte Ruhe. In der vergangenen Woche ist der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) im Alter von 99 Jahren verstorben. Der Prinzgemahl soll am 17. April in der St. George's Kirche in Windsor im Kreise seiner 30 engsten Angehörigen beerdigt werden. Für seine Trauerfeier hatte der Royal allerdings schon vor Jahrzehnten einige Vorbereitungen getroffen. Sein Sarg wurde bereits vor über 30 Jahren angefertigt.

Wie das Londoner Bestattungsunternehmen Leverton & Sons, das für Philips Beisetzung zuständig ist, gegenüber Daily Mail erklärte, liegt der aus englischer Eiche bestehende und mit Blei ausgekleidete Sarg bereits seit 1991 bei ihnen. "So etwas fertigt man nicht einfach in einem Tag oder in ein paar Stunden an. Man hatte das Gefühl, dass es wichtig sei, den Sarg bereits zur Verfügung stehen zu haben", erklärte Andrew Leverton von dem Bestattungsunternehmen. Wie alt der Sarg ganz genau ist, ist allerdings nicht klar, da die Firma Leverton & Sons ihn bereits von einem anderen Unternehmen übernommen hat. Die Queen hat sich übrigens auch schon einen Sarg mit der gleichen Ausstattung anfertigen lassen.

Philip hat sich zu Lebzeiten aber nicht nur schon Gedanken um seinen Sarg, sondern auch um den Leichenwagen gemacht. Den speziell modifizierten Land Rover, den er sich dafür ausgesucht hat, hat er sogar selbst mitentworfen. Zwar dürfen in der Kirche nur wenige Trauergäste anwesend sein, die Beisetzung wird allerdings live im Fernsehen ausgestrahlt.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip, Herzog von Edinburgh

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth ll. und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de