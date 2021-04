Diese Die Höhle der Löwen-Gründer mussten einen schweren Rückschlag hinnehmen. 2018 stellten Wolfgang Kleiner und Vinh-Nghi Tiet in der Gründershow ihr Produkt, den Mini-Inhalator aspUraclip, vor. Ralf Dümmel (54) und Carsten Maschmeyer (61) waren sofort begeistert und investierten eine Million Euro in das Start-up. aspUraclip entwickelte sich schnell zu einer Erfolgsgeschichte. Das "Die Höhle der Löwen"-Produkt ging durch die Decke – zunächst. Ein Rechtsstreit hatte die Firma aber zwischenzeitlich lahmgelegt.

In der neuesten Folge der Erfolgsshow lassen Wolfgang und Vinh-Nghi die vergangenen – teilweise sehr schwierigen – Jahre Revue passieren. Nach ihrem Anfangserfolg erwirkte ein großer Pharmakonzern eine einstweilige Verfügung gegen das Start-up. aspUraclip wurde als Medizinprodukt verkauft. Auf der Verpackung mussten daher bestimmte Hinweise stehen. Laut der klagenden Pharmafirma entstünde dadurch allerdings der Eindruck, aspUraclip sei ein Arzneimittel. Die Folge für Wolfgang und Vinh-Nghi: Ein zwei Jahre lang andauernder Rechtsstreit, der nicht nur gewaltig an den Finanzen der Firma, sondern auch an der Substanz der beiden Gründer gezehrt hat. "Da muss man schon aufpassen, dass das am Ende nicht der Tod eines Start-ups ist", zeigte sich auch Ralf besorgt.

Mit der Hilfe einer Anwaltskanzlei und natürlich ihrer Löwen konnten die beiden Unternehmer letztendlich einen Vergleich erzielen. Durch den juristischen Ärger haben Wolfgang und Vinh-Nghi zwar eine siebenstellige Summe verloren, aufgeben kommt für die beiden aber nicht infrage. Sie haben ihr Produkt neu konzipiert und vermarkten aspUraclip nun als Wellnessprodukt. Inzwischen planen sie sogar, ihren Mini-Inhalator international an den Mann zu bringen und bereiten sich schon darauf vor, mit aspUraclip den japanischen Markt zu erobern.

Getty Images Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Star

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Wolfgang Kleiner und Vinh-Nghi Tiet von Aspira Clip

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

