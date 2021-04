Der Dekan von Windsor richtet bewegende letzte Worte an Prinz Philip (✝99). Am heutigen Samstag wird dem Ehemann von Queen Elizabeth (94) in der Sankt George's Kapelle der letzte Tribut gezollt. Im Trauerzug folgten unter anderem Prinz Charles (72), Prinzessin Anne (70), Prinz Harry (36) und Prinz William (38) Philips Sarg zum Gottesdienst. Der Gottesdienst wird von Bischof David Conner geleitet, der eine rührende Andacht an Philip hielt.

In seiner Andacht dankte David Conner Philip für "seinen Dienst an der Nation". Er beschrieb den Prinzgemahl als einen Menschen, der die Menschheit mit "seinem Humor, seiner Güte und seiner Menschlichkeit" bereicherte. "Möge Gott uns die Gnade geben, seinem Beispiel zu folgen", erklärte der Dekan von Windsor in seiner Ansprache.

Zwischen den Ansprachen und Segnungen des Dekans und des Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, sang ein Chor, bestehend aus vier Sängern und dem Musikdirektor der Sankt George's Chapel, James Vivian. Die Orgel wurde von Luke Bond gespielt. Der Chor sang Lieder, die zu Lebzeiten eigens von Prinz Philip ausgewählt worden waren. Die Sänger standen außerdem aufgrund der aktuellen Gesundheitslage etwas abseits von den Trauergästen.

Getty Images Bischof David Conner, Queen Elizabeth und Bischof John Inge im Jahr 2019

Getty Images Justin Welby im April 2021 in Windsor Castle

Getty Images Prinz William, Peter Phillips und Prinz Harry im Trauerzug von Prinz Philip, April 2021

