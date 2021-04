Queen Elizabeth II. (94) ist in tiefer Trauer. Dem britischen Staatsoberhaupt steht heute ein schwerer Tag bevor: Prinz Philip (✝99), der geliebte Ehemann der Monarchin, wird im kleinen Kreise beerdigt. Der Prinzgemahl war vor knapp einer Woche verstorben – zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Nun sind die ersten Aufnahmen der Zeremonie veröffentlicht worden: Die Queen traf alleine ein – komplett in Schwarz gekleidet.

Das Oberhaupt der königlichen Familie fuhr dem Trauerzug in einer Limousine hinterher, während die restlichen Angehörigen Philips Sarg zu Fuß bis zur Kirche begleiteten – die trauernde Witwe war in ein schwarzes Kostüm gekleidet und mit einem schwarzen Mantel und Hut gegen das Wetter gerüstet. Die Queen verließ das Fahrzeug alleine und betrat die Kapelle in Begleitung eines Geistlichen. Obwohl sich die 94-Jährige relativ gefasst zeigte, merkte man ihr deutlich an, dass dieser Gang definitiv kein Leichter war.

Auch in nächster Zeit wird die Queen vermutlich auf ihre sonst so farbenfrohen Roben verzichten. Laut Hello! ist davon auszugehen, dass die Monarchin nach dem Begräbnis noch weitere 30 Tage in Schwarz oder andere dunkle Farben gehüllt sein wird.

