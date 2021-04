Das war ein knappes Rennen! Auch in dieser Woche musste die Sendung Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show krankheitsbedingt ohne Günther Jauch (64) stattfinden, da dieser sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Stattdessen wurde der Moderator im Duell gegen Barbara Schöneberger (47) unter anderem von Giovanni Zarrella (43), Pascal Hens (41), Dennis aus Hürth und dem Sänger Sasha (49) vertreten. Doch konnte sein Team auch den Sieg einheimsen?

In den acht Spielen musste sich jeweils einer der acht prominenten Jauch-Ersatzmänner einer Herausforderung gegen Barbara stellen. So ging es zum Beispiel für Giovanni darum, in Boxhandschuhen möglichst schneller als die gebürtige Münchnerin Schokolinsen zu sortieren. Dennis aus Hürth sollte dagegen versuchen, mehr Schlagertexte in altertümlicher Sprache als die 47-Jährige zu erkennen. Bis zum Ende war es zwischen den beiden Seiten ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Im großen Finale hatte dann aber Barbara die Nase vorn – und konnte die Show letztendlich für sich entscheiden.

Damit gewinnt die Entertainerin ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro für eine Zuschauerin. Diese Summe geht nun an Helga Bauermann aus Straubing. Sie ist Reinigungskraft einer Clubtoilette und wegen der aktuellen Gesundheitslage in Kurzarbeit. Doch auch die Verlierer gehen nicht leer aus. Das Team von Günther Jauch spendet eine Summe von 10.000 Euro an Maja Sonne. Sie fährt einen Schulbus für Schüler und Schülerinnen mit Behinderung. Auch sie kann ihren Job wegen der aktuellen Gesundheitslage nicht ausüben und das Geld daher gut gebrauchen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

TVNOW / Frank W. Hempel Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

TVNOW / Frank W. Hempel Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

