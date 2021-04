Viele nahmen ihr das Fernbleiben übel: Herzogin Meghan (39) ist nicht zu Prinz Philips (✝99) Beerdigung nach London gereist. Währen sich ihr Mann Prinz Harry (36) sofort auf den Weg nach Großbritannien machte, blieb die ehemalige Suits-Darstellerin in Los Angeles. Als Grund nannte die hochschwangere Meghan eine ärztliche Empfehlung, die ihr von der langen Flugreise abgeraten hätte. Den verstorbenen Philip wird sie in Kalifornien aber offenbar auf ihre Weise ehren.

In einem Statement des Buckingham Palace wurde verkündet, dass allen Familienmitgliedern, die nicht persönlich an der Zeremonie teilnehmen können, ein "persönliches Arrangement" zur Verfügung gestellt werde. Teil dessen sei auch ein spezieller Livestream, über den auch Meghan die Trauerfeier verfolgen kann. Aus Insiderkreisen erfuhr das People Magazine, dass Harry und Meghan direkt nach dem Tod seines Großvaters in Kontakt mit der Queen gestanden hätten.

Daher nimmt die Regentin Meghan ihre Abwesenheit offenbar auch nicht übel: Sie habe vollstes Verständnis dafür, dass auf ihre Gesundheit und die des Babys Rücksicht genommen werde. Viele kritische Stimmen sahen darin hingegen einen weiteren Affront.

Getty Images Prinz Philip, Juni 2010 in Halifax

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

