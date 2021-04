Kein Zoff zwischen Herzogin Meghan (39) und Ihrer Königlichen Hoheit! Die schöne Frau von Prinz Harry (36) wird aktuell erneut von allen Seiten kritisiert. Der Grund: Wegen ihrer Schwangerschaft flog die werdende Zweifach-Mutter nicht von Los Angeles nach Großbritannien – sie wird also nicht an der Beerdigung von Prinz Philip (✝99) teilnehmen. Viele Hater empfinden diese Entscheidung als einen Affront gegenüber der Königsfamilie. Doch die Queen (94) höchstpersönlich hat vollstes Verständnis für Meghans Fernbleiben!

Das versicherte ein Insider nun gegenüber People. So hätten die Königin und die Frau ihres Enkels nach Philips Tod in engem Kontakt gestanden und auch über die Beerdigung gesprochen: "Meghan hat ihr Beileid ausgedrückt. Die Queen versteht absolut, warum die Herzogin im Moment nicht reisen kann!" Dass Prinz Harry unabhängig davon in seine Heimat fliegen würde, habe zudem immer festgestanden.

Zuletzt war das Gerücht aufgekommen, dass Meghans Schwangerschaft nicht der einzige Grund für ihre Absage gewesen sei: Mehreren Quellen zufolge wolle die 39-Jährige bei der Beisetzung nicht all die Aufmerksamkeit auf sich ziehen – nicht nur die Mediale, sondern auch die der Königsfamilie. Die ehemalige Schauspielerin soll das Event nämlich auch als Möglichkeit für ihren Gatten sehen, sich mit seinen Angehörigen zu versöhnen.

Getty Images Herzogin Meghan in New York City, 2019

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

