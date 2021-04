Der schwedische König Carl Gustaf (74) gedenkt Prinz Philip (✝99). Heute wird der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (94) beerdigt – die Zeremonie wird im kleinen Kreis in der St. George's Kirche stattfinden. Der Tod des Royals erschütterte vor einer Woche die ganze Welt. Seitdem verabschiedete sich eine Vielzahl von Mitgliedern des britischen Königshauses von ihrem geliebten Familienmitglied – nun nimmt auch der schwedische König Carl Gustaf Abschied im Netz!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des schwedischen Königshauses wird Prinz Philip mit mehreren Aufnahmen aus dem Zeitraum von 1956 und 1983 Tribut gezollt: "Als letzten Gruß hat die königliche Familie Blumenkränze zu der heutigen Trauerfeier in Windsor geschickt, die aufgrund der Pandemie in einem kleinen Kreis stattfindet." Außerdem soll die Glocke der Kirche Riddarholmskyrkan in Stockholm zwischen 12:00 und 13:00 Uhr zu Ehren Philips läuten.

Philip hatte eine besondere Beziehung zu dem schwedischen Königshaus gepflegt: Königin Louise, welche von 1950 bis 1065 Königin war, war die Tante des Prinzgemahls. Sowohl seiner Verwandten und ihrem Mann Gustav VI. Adolf von Schweden als auch dem aktuellen Königspaar stattete der verstorbene Ehemann der Queen mehrere Staatsbesuche ab.

