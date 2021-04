Yvonnedilauro (29) strahlt vor Mutterglück! Nach etlichen Fehlversuchen, schwanger zu werden, hat sich der sehnliche Wunsch des TikTok-Stars endlich erfüllt. Vor wenigen Tagen verkündete die Netzbekanntheit: Sie erwartet ihr erstes Kind! Die Freude der Düsseldorferin und ihres langjährigen Partners könnte wohl kaum größer sein. Nun teilte Yvonne ihr Glück auch im Netz und präsentierte ihren Followern zum ersten Mal ihren Babybauch!

Auf Instagram postete die 29-Jährige ein Bild, auf dem sie ihre Babykugel in einem engen weißen Kleid in Szene setzt. "Ich bin glücklich und liebe es, schwanger zu sein", schrieb Yvonne zu dem Foto. Doch die werdende Mutter gab auch zu, schwierige Wochen hinter sich zu haben. "Der Anfang war schwer für mich, aber jetzt habe ich die drei kritischen Monate überstanden und kann meine Schwangerschaft endlich genießen", freute sie sich auf die kommende Zeit.

Die Freude ist der Internetbekanntheit auch durchaus anzusehen, wie ihren Followern ins Auge stach. In der Kommentarspalte warfen Yvonnes Fans mit Komplimenten um sich. "Du siehst so wunderschön aus!", lautete nur einer der zahlreichen schwärmenden Kommentare. "Es steht dir auch so gut!", schrieb ein anderer.

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, TikTok-Star

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, TikTok-Star

Instagram / yvonnedilauro Influencerin Yvonnedilauro

