Fiona Erdmann (32) ist hin und weg von ihrem Sohnemann! Im August des vergangenen Jahres ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem versorgt sie ihre Social-Media-Community fleißig mit den neusten Updates aus ihrem Alltag mit dem kleinen Leo Luan. Dabei betont sie immer wieder, wie glücklich sie mit ihm ist. Das stellt Fiona jetzt noch einmal mit einem ganz besonderen Bild unter Beweis: Sie veröffentlichte ein süßes Knutsch-Pic!

Auf Instagram postete die Influencerin ein Foto, auf dem sie den kleinen Leo Luan in die Luft hebt und ihm einen Schmatzer auf den Mund gibt. "Ich liebe es so sehr, wenn Leo in mein Gesicht greift, mich ran zieht und mir einen Kuss gibt", kommentierte das Model die Aufnahme. Ihr Sohn werde momentan immer kuscheliger und suche häufiger ihre Nähe. "Das war am Anfang leider nicht so. Ich hoffe, er wird später mal eine richtige Kuschelmaus", erklärte die 32-Jährige weiter.

Doch nicht nur am Kuscheln scheint der acht Monate alte Junge in der vergangenen Zeit Gefallen gefunden zu haben. Vor Kurzem teilte Fiona ein Bild, auf dem er scheinbar mächtig Spaß beim Planschen im Wasser hatte. "Die Geräusche, die er dabei macht und wie er lacht, lassen mein Herz aufgehen. Es ist einfach so süß", schwärmte seine Mutter unter dem Schnappschuss.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner und ihrem gemeinsamen Sohn im April 2021 in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

