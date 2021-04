Der Sohn von Fiona Erdmann (32) hat offenbar keinerlei Angst vor Wasser. Seit vergangenem August ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Mutter von Leo Luan und wie stolz sie auf ihren kleinen Sohnemann ist, soll die ganze Welt wissen. Immer wieder hält sie ihre Fans mit Mama-Updates auf dem Laufenden und postet regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit dem Kleinen. Jetzt teilte sie eine besonders süße Aufnahme mit Leo Luan.

Auf Instagram verzaubert das Mama-Sohn-Duo mit einem Foto Fionas Community. Auf dem Bild planscht der Knirps in einer kleinen Wasserfontäne und hat dabei offensichtlich ordentlich Spaß: Er und Fiona strahlen um die Wette. "Splish splash, meine kleine Wasserratte. Er liebt es einfach so sehr", schrieb die 32-Jährige zu dem Beitrag. "Die Geräusche, die er dabei macht und wie er lacht, lassen mein Herz aufgehen. Es ist einfach so süß."

Von dem Anblick der beiden sind die Internet-User mehr als begeistert. "Ich schmelze", "Ein Foto voller Liebe" und "Ihr beide seht so glücklich aus", schwärmen die Abonnenten in der Kommentarspalte. Andere drücken ihre Freude über das Posting mit vielen roten Herz-Emojis aus.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Mann und Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

