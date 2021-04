Ist Sam Heughan (40) auf dem Single-Markt unterwegs? Der Schauspieler lässt als Hauptdarsteller der erfolgreichen Produktion Outlander die Herzen der Fans höherschlagen. In dem Historien-Liebesabenteuer spielt er Jamie, den Mann an der Seite von Claire (gespielt von Caitriona Balfe, 41). Eine Frage dürfte die Serienjunkies beim Anblick des Hotties auf den Nägeln brennen: Hat Sam auch im wahren Leben Glück in der Liebe?

Eine direkte Antwort auf diese Frage gibt der Schotte nicht – erklärt allerdings im Interview mit Inquirer: "Die Liebe, die Jamie für Claire empfindet – es wäre unglaublich, wenn ich so etwas auch finden würde." Na, das klingt doch ganz danach, als sei er aktuell noch zu haben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs räumt er ein, dass es neben seiner Karriere aber auch nicht leicht sei, sich zu binden: "Beziehungen sind auf jeden Fall schwer, wenn ich zehn Monate im Jahr in Schottland arbeite. Ich reise viel, und wenn ich frei habe, versuche ich, mich anderen Projekten zu widmen", erklärt er.

Die Hoffnung, irgendwann die große Liebe zu finden, gebe Sam auf jeden Fall nicht auf, wie er zugibt: "Ich bin mir sicher, irgendwann haut es mich aus den Socken, dann bin ich aufgeschmissen." Seine letzte öffentliche Verbindung hatte der 40-Jährige mit der Schauspielerin MacKenzie Mauzy. Allerdings soll sich das Paar vor drei Jahren still und heimlich getrennt haben.

Getty Images Caitriona Balfe und Sam Heughan

Getty Images Schauspieler Sam Heughan

Getty Images MacKenzie Mauzy und Sam Heughan, 2017

