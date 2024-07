Was geht da? Sam Heughan bei Date mit Unbekannter erwischt!

Seine Rolle in der erfolgreichen Serie Outlander machte Sam Heughan (44) nicht nur zum international gefeierten Star, sondern auch zum Frauenschwarm. Über sein Liebesleben ist allerdings nicht viel bekannt, denn sein Privatleben hält der Schauspieler weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun gibt es jedoch Neuigkeiten aus dem Dating-Leben des "Love Again"-Darstellers: Ein Augenzeuge beobachtete Sam dabei, wie er gemeinsam mit einer unbekannten Frau in einem Café in Santa Monica saß. Auf den Schnappschüssen, die die Quelle an DeuxMoi weitergab, sind die beiden bei einem anregenden Gespräch zu sehen und scheinen sich blendend zu verstehen.

Ein weiterer Insider will sogar wissen, um wen es sich bei der unbekannten Blondine handelt und meldet sich mit weiteren Informationen bei dem Onlinemagazin. "Sie ist ein ganz normales Mädchen. Sie leitet eine Kreativagentur, und ja, es war definitiv romantisch", behauptet die Quelle über das Treffen. Zudem sollen sich Sam und die natürliche Schönheit auf der Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben. Weitere Insiderinformationen deuten darauf hin, dass es sich bei der Verabredung von Sam und seiner Begleitung sogar um ein erstes Date handeln soll. Laut einem Tippgeber sei die mysteriöse Dame vor Kurzem noch in einer anderen Beziehung gewesen. Sam äußerte sich bisher nicht zu den Spekulationen.

Zuletzt hatte der 44-Jährige noch ein Auge auf eine andere Frau geworfen – und zwar keine Geringere als Travis Kelces (34) Partnerin Taylor Swift (34)! Sam besuchte eines ihrer Konzerte der "The Eras"-Tour und überlegte sich zuvor, wie er dem Football-Spieler am besten seine Freundin ausspannen könnte. "Sie weiß es offensichtlich nicht, aber wenn sie nach Schottland kommt und mich im Publikum sieht, wird sie alles über ihn vergessen und sich in einen Mann mit einer rothaarigen Perücke verlieben", witzelte der "Bad Spies"-Darsteller im Juni in einem Video auf Instagram und fügte hinzu: "Wie könnte sie widerstehen? Sie wird ihn abschütteln und stattdessen mit mir ausgehen. Ich bin wirklich aufgeregt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Heughan, "Outlander"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Sam bald mehr über die mysteriöse Frau preisgibt? Ja, ich denke, er meldet sich bald bei seinen Fans zu Wort. Nein, ich glaube, er behält das weiterhin für sich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de