Auf Konzert: Sam Heughan will Travis Kelce Taylor ausspannen

Macht Sam Heughan (44) dem Kansas City Chiefs-Star Travis Kelce (34) etwa Konkurrenz? Der Outlander-Schauspieler besucht bald die "The Eras"-Tour von Travis Freundin Taylor Swift (34) in Edinburgh und hat dabei große Pläne. "Sie weiß es offensichtlich nicht, aber wenn sie nach Schottland kommt und mich im Publikum sieht, wird sie alles über ihn vergessen und sich in einen Mann mit einer rothaarigen Perücke verlieben", scherzt der 44-Jährige nun in einem Clip auf Instagram und ergänzt: "Wie könnte sie widerstehen? Sie wird ihn abschütteln und stattdessen mit mir ausgehen. Ich bin wirklich aufgeregt."

Auch Travis wollte Taylor ursprünglich auf ihrer "The Eras"-Tour von sich überzeugen. Der Football-Spieler besuchte ihr Konzert im Sommer 2023 und wollte der Beauty ein selbst gemachtes Freundschaftsarmband schenken, auf dem er seine Nummer notiert hatte: "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Shows nicht spricht, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss. Ich war also ein bisschen sauer, dass ich ihr nicht eines der Armbänder überreichen konnte, die ich für sie gemacht hatte", erzählte er damals in seinem "New Heights"-Podcast.

Inzwischen sind Travis und Taylor nicht mehr voneinander wegzudenken. Doch eigentlich war es Patrick Mahomes (28), der die beiden vereint hat: "Ich nehme gerne einen Teil des Lobes entgegen. Ich war derjenige, der Travis zum ersten Taylor-Konzert eingeladen hat, als der Plan mit dem Freundschaftsarmband entstand", erzählte der NFL-Star bei "The Pat McAfee Show". Die Kansas City Chiefs-Spieler haben den Abend auf dem Konzert zusammen in seiner Loge verbracht und Patrick soll Travis motiviert haben: "Ich fühle mich, als wäre ich der Kuppler, ich habe ja auch dazu beigetragen. Ich habe ihm gesagt: 'Alter, du solltest es einfach tun. Mach es einfach!'"

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Patrick Mahomes gibt eine Pressekonferenz

