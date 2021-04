Was für eine tolle Idee! Bereits vor der großen Trauerfeier wurde angekündigt, dass Prinz Philips (✝99) Kutsche, die er einst selbst mitgestaltet und viel gefahren hatte, eine Rolle in der Prozession spielen wird. Und so war es dann auch: Gezogen von seinen geliebten Ponys führte die Lieblingskutsche des Prinzgemahls den Trauerzug an. Eine schöne Geste, die dem Royal wahrscheinlich sehr gefallen hätte – und noch ein paar weitere Details sorgten dabei für Gänsehaut.

Kurz bevor sich die Trauergemeinde auf den Weg in die St. George’s Chapel machte, fuhr auch Philips Kutsche vor. Sein Platz auf dem Gefährt blieb an diesem Tag aber nicht leer – es lagen seine Handschuhe, seine Lieblingsmütze sowie eine kleine Dose auf dem Sitz. Royal-Expertin Rebecca English gab auf Twitter preis, was es mit dem kleinen Gefäß auf sich hat. "Das Döschen wurde vom Duke benutzt, um seinen Ponys nach der Kutschfahrt Zuckerwürfel zu geben", erklärte sie.

Philip, der das Polospielen aufgrund seiner Arthritis in den 70er-Jahren aufgegeben hatte, war daraufhin zu einem erfahrenen und leidenschaftlichen Kutschenfahrer geworden. Er hatte Großbritannien sogar bei drei Europameisterschaften und sechs Weltmeisterschaften vertreten. Zudem war er jahrelang als Präsident des Internationalen Verbands für Pferdesport FEI tätig gewesen, die internationale Turniere ausrichtet.

Anzeige

Getty Images Prinz Philips Kutsche bei seiner Trauerfeier

Anzeige

Getty Images Prinz Philip bei einer Kutschfahrt 2013

Anzeige

Getty Images Prinz Philip im Mai 1975

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de