Trans*-Model Josimelonie hat sich für ein besseres Sexleben unters Messer gelegt! 2014 und 2015 unterzog die Ex-Take Me Out-Kandidatin sich zwei geschlechtsangleichenden Eingriffen. Nach der zweiten OP kam es aufgrund eines großen Hämatoms am Scheideneingang jedoch zu Komplikationen – ihre Vagina wurde am Ende zu kurz. Dadurch war die Vize-Miss-Rheinland-Pfalz von 2021 beim Sex eingeschränkt. Ein Unding für Josi! Deshalb ließ sie sich ihre Vagina Anfang März operativ vertiefen. Jetzt ist die ehemalige "Austria's next Topmodel"-Kandidatin endlich happy mit ihrem "Kätzchen"!

Im Promiflash-Interview freut sich die Sängerin mit Trans*-Hintergrund: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. [...] Sie ist jetzt tief genug." Woher weiß sie das so genau? Schließlich hatte sie seit der OP noch keinen Sex! "Ich nutze sogenannte Stents. Das sind Stäbe, die ich nutze, um meine Vagina daran zu gewöhnen, dass da ja auch nicht nur eine leere Höhle sein soll – sondern, dass die auch ab und zu durch einen Kerl gefüllt wird!", erklärt Josi. "Da muss ich mich natürlich darauf vorbereiten, bis die Wundheilung abgeschlossen ist."

Weiter schwärmt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin: "Also ich glaube, funktional wird das der Hit." Wie tief genau ist ihre Vagina denn jetzt? "Tatsächlich kenne ich das genaue Ergebnis. Ich möchte über Zentimeterzahlen aber nicht so genau sprechen. Das machen die Männer ja auch nicht so gern!", witzelt Josi. "Man(n) kann gerne wissen, dass ich meine Scheide hab' vertiefen lassen, aber was da am Ende für ein Hammer reinpasst, das entscheide ich noch immer selbst."

Instagram / josimelonie Josimelonie, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / josimelonie Josimelonie, Vize-Miss-Rheinland-Pfalz von 2021

Instagram / josimelonie Josimelonie, Ex-"Take Me Out"-Kandidatin

