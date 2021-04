Beim Staffelauftakt der zweiten Ex on the Beach-Ausgabe ging es gleich ordentlich zur Sache. Am Ende der ersten Folge landeten zwei der TV-Singles miteinander im Bett und schoben ein Nümmerchen. Diogo Sangre und Celina Pop fühlten sich so zueinander hingezogen, dass sie einfach nicht die Finger und Genitalien voneinander lassen konnten. Im Promiflash-Interview sprach die Beischlaf-Partnerin nun über Diogos Bett-Talente.

Die Supermarktverkäuferin und der tätowierte Muskelmann ließen in einem privaten Schlafzimmer alle Hüllen und Hemmungen fallen – und Celina hat jede Sekunde davon anscheinend genossen. "Der Sex mit Diogo hat mir sehr gefallen. Unter der Decke war es zwar einen Tick zu heiß, aber an sich war die Nacht wirklich schön", rekapitulierte sie das Schäferstündchen im Gespräch mit Promiflash. Scheint, als wäre Celina voll auf ihre Kosten gekommen.

Diogo hat das intime Beisammensein mit Celina ebenfalls genossen, wie er im Interview bestätigte. "Die Nacht war super. Wir haben uns mega verstanden. Das hat man ja gesehen", schwärmte der ehemalige Temptation Island-Verführer.

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

