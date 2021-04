Paris Hilton (40) hat es nicht eilig, eine Braut zu sein. Die Hotelerbin scheint endlich den passenden Mann an ihrer Seite gefunden haben. Nach rund einem Jahr Beziehung hatte Carter Reum ihr Anfang 2021 einen Heiratsantrag gemacht, den Paris auch annahm. Wie sehr sie ihren Verlobten liebt, zeigen auch die zahlreichen Liebesbekundungen der Blondine auf Social Media. In den Hochzeitsvorbereitungen steckt das Paar derzeit aber noch nicht.

Paris' Schwester Nicky Hilton (37) zufolge soll die 40-Jährige die momentane Situation nicht für den richtigen Zeitpunkt für eine Hochzeitsfeier halten. Grund ist die aktuelle Gesundheitslage. Gegenüber dem ​New You Magazine erklärte die 37-Jährige über die Heirat: "Ich glaube nicht, dass Paris es in der unmittelbaren Zukunft tun wird. Sie will es tun, wenn alle sicher sind und es ein bisschen mehr Klarheit gibt."

Die Unternehmerin werde ihrer drei Jahre älteren Schwester aber auf jeden Fall bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen – "vor allem bei den lustigen Dingen wie dem Junggesellinnenabschied", fügte sie hinzu. Paris werde möglicherweise einen Junggesellinnenabschied in Las Vegas oder Miami bekommen, gab Nicky außerdem preis.

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton im Februar 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Partner Carter Reum

Getty Images Paris und Nicky Hilton Backstage bei der "American Heart Association's"-Ausstellung in NYC, 2020

