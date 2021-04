Vor zwei Jahren hatte Sophia Thiel (26) einen mutigen Entschluss gefasst: Sie zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Der Fitness-Influencerin war damals alles zu viel geworden und es war der Zeitpunkt gekommen, den Fokus auf sich selbst und die eigene Gesundheit zu legen. Die Auszeit tat ihr richtig gut und seit Kurzem ist Sophia auch wieder auf Social Media zurück – und das hat die YouTuberin unter anderem ihrem Freund Raphael Birchner zu verdanken.

In einem Q&A auf YouTube geht das Paar jetzt gemeinsam auf ein paar Fragen ein. Ein User möchte wissen, ob Raphael Sophia ermutigt hatte, wieder online zu gehen. "Auf jeden Fall", bestätigt die Blondine sofort. Ihr Partner habe ihr während ihrer Auszeit zur Seite gestanden – und das hat sich jetzt, nachdem sie im Netz wieder aktiv ist, natürlich nicht geändert. "Rapha zeigt mir immer, dass er mich so liebt, wie ich bin. Das wünscht sich ja jede Frau, nicht irgendwelchen Standards entsprechen zu müssen [...], sondern dass man einfach bedingungslose Liebe erfährt", hält sie weiterhin fest.

Anschließend verrät Raphael, was er alles an seiner Sophia liebt. "Ich liebe es, dass wir beide gemeinsam im Team agieren, dass du mich bei allem unterstützt", erzählt er der Community offen. Auch Männer würden sich eine Beziehung wünschen, in der man sich sicher fühle – und diese Sicherheit gebe Sophia ihm. "Ich habe ein sehr großes Vertrauensgefühl bei dir und liebe dein Verständnis und dein Mitgefühl", kann die 26-Jährige das Kompliment nur zurückgeben.

Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

