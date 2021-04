Sophia Thiel (26) und ihr Freund haben große Pläne! Lange war es still um die Fitness-Influencerin. Fast zwei Jahre lang hatte die Blondine der Öffentlichkeit den Rücken gekehrt und meldete sich erst im Februar endlich zurück – inklusive einer neuen Liebe! Raphael Birchner ist der Mann an Sophias Seite und blickt von nun an in eine gemeinsame Zukunft mit der Internetbekanntheit. Und diese will das Paar nicht zwingend in Deutschland verbringen!

In ihrem neuen Youtube-Video beantworteten die beiden Fragen zu ihrer Beziehung und sprachen dabei auch über einen möglichen Umzug ins Ausland. Von dem Gedanken sind sie nämlich nicht abgeneigt! "Rapha ist schon viel rumgekommen. Er ist in Istanbul und Dubai aufgewachsen", erzählte die 26-Jährige. Und auch sie selbst kann sich nicht vorstellen, ihr Leben für immer in München und Rosenheim zu verbringen und würde gerne auswandern: "Irgendwo im Ausland zu leben für die Erfahrung, das wäre schon toll!" Einen speziellen Ort hat Sophia dafür jedoch aktuell noch nicht im Sinn.

Raphael kann dem nur beipflichten. "Ich bin jetzt schon echt lange in München und kenne in der Stadt inzwischen alle Wege ohne Navi", erzählte er. Damit sei es nun höchste Zeit, weiterzuziehen. Wohin die Reise gehen soll, steht zwar noch nicht fest, doch in einem Punkt ist das Paar bereits sicher: "Zusammen wäre einfach schön."

Instagram / raphael_birchner Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

YouTube / Sophia Thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

