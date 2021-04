An diesem Tag blieb kein Auge trocken! In der vergangenen Woche feierte Jessica Paszka ihren 31. Geburtstag. Für die ehemalige Bachelorette ist das ein ganz besonderer Ehrentag, denn es ist ihr erster Geburtstag in ihrer neuen Wahlheimat Ibiza. Jessi fühlt sich zwar pudelwohl auf der Insel, doch die Sehnsucht nach ihren Liebsten ist vor allem an einem Tag wie diesem ziemlich groß. Um ihr eine Freude zu machen, schmiss ihr Verlobter Johannes Haller (33) eine Geburtstagsparty – inklusive ihrer Freundinnen aus der Heimat.

"Ich möchte Jessi eine ganz besondere Überraschung machen, und zwar kommen ihre engsten Freunde zu Besuch und sie weiß nichts davon", verriet Johannes in einem YouTube-Video, in dem er die Vorbereitungen für die Sause festhielt. Die frischgebackene 31-Jährige habe sich gewünscht, ihre Clique aus Deutschland noch einmal vor der Geburt ihres Babys zu sehen – da die Tochter des Paares schon in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken wird, war jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt dafür.

Johannes hatte im Vorfeld natürlich alles bis ins kleinste Detail geplant. An Jessis großem Tag entführte er seine Zukünftige in ein Spa, während ein Freund von ihm die Freundinnen des Geburtstagskindes abholte und sie in das Restaurant brachte, wo die große Party stattfand. Als die Schwangere dort auf ihre Mädels traf, brachen bei ihr sofort alle Dämme. Unter Tränen begrüßte sie ihre Girls, bevor sie sich im Anschluss die spektakuläre Torte schmecken ließen, die Johannes ebenfalls organisiert hatte.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka im Dezember 2020

Anzeige

YouTube / Haller Experiences Ibiza Jessica Paszka an ihrem Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de