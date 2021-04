Ganz schön heiß! Die zweite Staffel von Promis unter Palmen ist angelaufen und hat sich direkt als Trash-Feuerwerk der Extraklasse entpuppt. In der ersten Folge musste Prinz Marcus von Anhalt (54), der sich mit homophoben Sprüchen keine Freunde machte, die Truppe verlassen. Sind die übrigen Kandidaten infolge des Exits jetzt noch näher zusammengerückt? Es scheint ganz so! Laiendarstellerin Emmy Russ (21) knutschte sogar mit zwei Kandidatenkollegen!

Sat.1 rückte jetzt einige sexy Szenen heraus, die noch nicht ausgestrahlt wurden! In einem Clip, den der Sender kürzlich veröffentlichte, spielen die Promis Flaschendrehen. Die Wahl zwischen Wahrheit oder Pflicht scheint Teilnehmerin Emmy nicht schwerzufallen – sie lässt eindeutig lieber Taten als Worte sprechen! Ehe man sich versieht, züngelt die Blondine auch schon ganz heiß mit Schlagerstar Melanie Müller (32) herum. Ihr Fazit: "Es hat sich gut angefühlt." Na dann...

Doch damit nicht genug. Auch Calvin Kleinen muss dran glauben. Erinnert ihn der Kuss an vergangene Zeiten? Bereits in Folge eins der diesjährigen Staffel hatte Emmy schon anklingen lassen, dass sie eine Liaison mit dem dauerbetrunkenen Womanizer hatte. Ob sich hier wohl wieder etwas anbahnt? Emmy findet die erzwungene Annäherung jedenfalls nicht so prickelnd und meint: "Ich war nicht bereit für unseren ersten Kuss hier."

