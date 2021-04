Camila Cabello (24) ist bis über beide Ohren verliebt! Im Juli 2019 machte die Sängerin ihre Beziehung zu Shawn Mendes (22) öffentlich. Dass es zwischen den beiden richtig ernst ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem klar sein: Die zwei Turteltauben fügten im vergangenen Jahr ihrem Liebesglück nicht nur einen gemeinsamen Hund hinzu, sondern zogen auch noch zusammen. Immer mal wieder zeigen die beiden auch im Netz, wie glücklich sie miteinander sind: Jetzt teilte Camila ein weiteres zuckersüßes Pärchenfoto von sich und ihrem Liebsten!

Auf Instagram postete die 24-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem Shawn ihr ganz zärtlich einen Kuss auf die Wange drückt. Das Paar wirkt dabei sehr vertraut und scheint die Zweisamkeit zu genießen. "Ich liebe mein Baby", demonstrierte die "Havana"-Sängerin ihre starken Gefühle unter dem Beitrag. Auch Camilas Fangemeinde war von diesem süßen Anblick komplett hin und weg: Insgesamt wurde der Post fast 3,5 Millionen Male geherzt. "Schönstes Paar der Welt", kommentierte einer von zahlreichen verzückten Usern.

Der 22-Jährige schwärmt ebenfalls immer wieder in den höchsten Tönen von seiner Partnerin. Im Interview mit People offenbarte er Ende Dezember, dass er von Camila in Sachen Liebe sehr viel gelernt habe. "Sie hat mir wirklich beigebracht, wie es ist, verletzlich, ehrlich und treu in einer Beziehung zu sein", erklärte der Sänger.

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello, Oktober 2020

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

