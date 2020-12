Im Liebesunterricht von Camila Cabello (23) scheint Shawn Mendes (22) gut aufzupassen! Die beiden Gesangstalente sind seit Sommer 2019 offiziell ein Paar – und stellen ihre innige Beziehung seitdem immer wieder auf Social Media zur Schau. Vor allem der "In My Blood"-Interpret offenbart gerne, was er an der Schönheit liebt. Nun schwärmte Shawn erneut von seiner Camila: Sie habe ihm in Sachen Liebe nämlich schon richtig viel beigebracht!

In einem Interview mit People wurde der Kanadier zu seiner Beziehung befragt. Dabei klärte er auf, dass das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied einfach voll und ganz "seine Person" sei – schließlich sei sie auch schon lange seine beste Freundin. "Sie taucht einfach furchtlos in die Liebe ein. Und sie hat mir wirklich beigebracht, wie es ist, verletzlich, ehrlich und treu in einer Beziehung zu sein", offenbarte er. Wenn es um die Liebe geht, sei die Sängerin so tapfer und mutig. Shawn würde deshalb ständig von ihr lernen.

Doch auch wenn Camila in den Augen des 22-Jährigen nahezu allwissend zu sein scheint, hat sie sich ebenso von ihrem Lover inspirieren lassen: "Ich habe mit diesem Typen eine Menge über die Liebe gelernt. [...] Wenn man mit jemanden in einer Beziehung ist, fühlt es sich so an, als wäre er der Spiegel, der dich selbst reflektiert", gab sie neulich auf Instagram zu.

Getty Images Shawn Mendes, Januar 2020

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello an Halloween 2020

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

