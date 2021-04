Es ist eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hat. Wie jetzt bekannt wurde, ist Willi Herren (✝45) am Dienstag im Alter von 45 Jahren verstorben. Der Ballermann-Star soll in seiner Wohnung tot aufgefunden worden sein – die Todesursache soll laut aktuellem Stand eine Überdosis sein. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer und viele Kollegen nehmen nun emotional Abschied.

Einer der Ersten, der sich bei Instagram zu Wort meldete, war Mickie Krause (50). "Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in deinem Leben", begann der Entertainer seinen Beitrag. Er habe den 45-Jährigen als liebenswerten Kollegen erlebt, der sein Herz am rechten Fleck hatte. "Umso trauriger macht es mich, dass du nicht mehr unter uns bist! Mach’s gut Willi. Dein Kumpel Mickie", beendete er den Post und teilte dazu eine gemeinsame Aufnahme. Georgina Fleur (31) reagierte ebenfalls betroffen und kommentierte einen Promiflash-Beitrag mit den Worten: "Willi, ich sitze hier und weine und versuche dich anzurufen, dein Handy ist aus... Lass es bitte nicht wahr sein. Ich will das nicht wahrhaben."

Auch Julian F.M. Stoeckel (34) ist geschockt und widmete seinem Freund rührende Zeilen auf seinem Profil. "Mir zittern die Knie, mir zittert der ganze Körper... Lieber Willi, ich kann es nicht glauben... Wie viele Jahre wir uns kennen, wie viele Jahre wir zusammen Spaß hatten, soviel Champagner, soviel gelacht wie mit wenigen Menschen...", hielt er zu einem Foto mit dem Rheinländer fest. Oliver Pocher (43) schrieb zudem: "Auch wenn ich Willi Herren nur flüchtig kannte, ist es ein tragisches Schicksal, als Vater so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden." Musikerkollege Pietro Lombardi (28) kannte Willi persönlich und äußerte sich in seiner Instagram-Story. Ein Bild, das die zwei Sänger zeigt, kommentierte er: "Ruhe in Frieden, mein Freund Willi. Wir werden dich vermissen, du warst so ein toller, lustiger Mensch, ich kann es nicht glauben."

Chris Emil Janßen Mickie Krause bei einem Auftritt in Bremen

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

ActionPress Pietro Lombardi im März 2020 in Köln



