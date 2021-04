Es kommen immer weitere Details ans Tageslicht! Am Dienstagnachmittag schockte diese Nachricht alle Fans von Willi Herren (✝45): Der ehemalige Lindenstraße-Darsteller wurde leblos in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim aufgefunden. Freunde des Realitystars hatten vorher die Polizei gerufen – und diese gibt nun nach und nach mehr Einzelheiten preis: So sollen in Willis Wohnung unter anderem auch Drogen gefunden worden sein!

Das berichtet jetzt zumindest die Bild. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, fanden die Beamten vor Ort die Leiche des 45-Jährigen in einer "sehr unaufgeräumten Wohnung" vor. Nach Informationen des Onlineportals sollen die Polizisten auch Kokain sichergestellt haben. Bestätigt ist dies bislang aber noch nicht. Auch die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Fremdverschulden wird derweil allerdings ausgeschlossen.

Dass der einstige Sommerhaus-Star jahrelang mit Drogen zu kämpfen hatte, war kein Geheimnis. Zuletzt schien es aber so, als würde es Willi wieder richtig gut gehen. Noch am vergangenen Freitag hatte er mit Freunden und Kollegen feierlich seinen Foodtruck eröffnet. "Ich habe jetzt einen Reibekuchen-Truck, in dem ich bald mit meinem Sohn Stefano stehe und Reibekuchen verkaufe", hatte er stolz gegenüber Promiflash verkündet.

Instagram / williherren Willi Herren, Schlagersänger

Instagram / evanthiabenetatou Willi Herren, Reality-TV-Star

ActionPress Miss Summer, Willi Herren und Chris Broy bei der Eröffnung von Willi Herrens Rievkooche Bud

