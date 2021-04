Tammy Hembrow (26) – getroffen von Amors Pfeil! Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte die Influencerin ihre Beziehung mit Sportler und Geschäftsmann Matt Poole öffentlich gemacht und damit ihre Fans überrascht. Seitdem teilt sie immer wieder süße Pärchenfotos und lustige Momente aus dem Alltag mit ihrem Liebsten. Auch ein halbes Jahr später beweist das Paar, dass es sich noch immer im absoluten Liebesrausch befindet: Jetzt hat Matt sie ziemlich eindrucksvoll vorzeitig anlässlich ihres Geburtstags überrascht.

Fitnessmodel Tammy wird eigentlich erst am Donnerstag 27 Jahre alt, gefeiert hat sie allerdings schon jetzt! Ihr Freund überraschte sie mit einem Wochenendtrip in ein tropisches Gebiet. Auf Instagram teilte die Australierin eine Fotoserie des Ausflugs und verriet ihren Fans: "Ich habe Schildkröten beim Schnorcheln gesehen und mit wilden Delfinen gespielt – Leute, ich bin ein glückliches Mädchen."

Außerdem teilte sie neben einem süßen Pärchenbild noch ein Video vom Helikopterflug über eine tropische Oase und zeigte ein Picknick am Strand. Dem Mann an ihrer Seite schien die luxuriöse Überraschung gelungen: "Das war so unerwartet!", schrieb Tammy unter ihrem Post. Matt Poole zeigte in einem Kommentar, dass er sich freue, dass ihr die Aktion so gut gefallen hat.

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Freund Matt Poole, April 2021

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Meer, 2021

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de