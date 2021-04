Sophia Thiel (26) gibt ganz private Details über ihre Beziehung preis! Erst seit wenigen Monaten ist die YouTuberin wieder zurück im Rampenlicht. Nur kurz nach ihrem Comeback stellte sie auch aller Welt ihren neuen Freund Raphael Birchner vor. Und nun gibt sie ganz private Einblicke in ihr Liebesleben mit dem Sportler und beantwortet in einem YouTube-Video einige Fragen der Fans. So klärt Sophia unter anderem darüber auf, wann und wo der erste Kuss fiel, was der erste große Streit der beiden war und ob sie sich gemeinsame Kinder vorstellen können.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de