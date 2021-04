Sie möchte jetzt richtig Vollgas geben! Als sich Christian Polanc (42) in der Let's Dance-Kennenlernshow für Lola Weippert (25) als Tanzpartnerin entschieden hatte, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Seit ein paar Wochen trainieren die zwei jetzt zusammen und liefern stets solide Leistungen ab. Laut der Jury ist jedoch noch Luft nach oben – die Kritik nimmt die TVNow-Moderatorin sehr ernst. Und so ist sie davon überzeugt, dass am kommenden Freitag endlich der Knoten platzen wird.

Neben dem Training nimmt sich Lola regelmäßig Zeit, um ihre Fans bei Instagram auf dem Laufenden zu halten. Welchen Tanz sie in der nächsten Liveshow performen wird, darf sie aktuell noch nicht verraten – doch sie deutet an, dass die neue Choreografie perfekt für sie ist. "Wir trainieren, was das Zeug hält, weil ich diese Woche den großen Wunsch habe, dass wir über die 22 Punkte kommen", erzählt sie ihrer Community. Sie gebe jede Woche alles – doch in dieser wolle sie noch einmal eine Schippe drauflegen: "Dieser Tanz liegt mir einfach noch ein Stück mehr. Ich freue mich auch riesig über das Lied. Es ist superemotional. Den Song, den Tanz, die Choreo... ich finde es einfach toll."

Ihr Coach Christian hat von Anfang an erkannt, welches Talent in ihr schlummert – schließlich wäre sonst seine Wahl nicht auf sie gefallen. "Ich denke, dass Lola großes Potenzial hat und ich der richtige Trainer bin, um das freizusetzen", hielt der Profitänzer, der die 25-Jährige mit einem Rohdiamanten verglich, nach der ersten Show im Interview mit Promiflash fest.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Lola Weippert bei "Let's Dance" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Lola Weippert, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance"

