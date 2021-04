Hat Yma Louisa etwa kurz vergessen, dass sie gerade nicht für OnlyFans dreht? Seit Beginn des Dating-Formats 5 Senses for Love ist die Berlinerin bis über beide Ohren in Kandidat Marvin Osei verliebt. Der hatte anfangs aber viele Eisen im Feuer – acht um genau zu sein. Weil die anderen Damen auch so von dem ehemaligen Die Bachelorette-Boy schwärmten, stellte Yma ihn zur Rede. Die Aussprache hatte es anscheinend voll in sich – bei ihrem ersten Date danach fielen sie übereinander her.

Heute stand bei Yma und Marvin Stufe drei auf dem Speiseplan – Fühlen und Schmecken. Das ließen sich die beiden nicht zweimal sagen: Kurz nachdem sie sich unter ihren Augenbinden ertastet haben, fielen die beiden knutschend und schlabbernd übereinander her. Sie landeten auf der Couch – Yma auf Marvin. Die OnlyFans-Bekanntheit packte alle ihre Skills aus und massierte mit ihrem Po im Ritt den Schritt des TV-Casanovas.

Die beiden können gar nicht genug von einander bekommen und müssen am Ende von Cube getrennt werden. "Wir haben unseren ersten Porno gedreht", verkündete Yma freudestrahlend, als sie in das Mädelsloft zurückkehrte. Weiter verriet sie, dass Marvin sich sogar die Hose geöffnet habe.

Instagram / marvinosei_____ "5 Senses for Love"-Kandidat Marvin

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Erotikmodel

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Star

