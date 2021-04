Jetzt hat Marvin Oseis Charme-Offensive Konsequenzen! In der neuen Kuppelshow 5 Senses for Love hat der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat den Ruf des Womanizers. Gleich zu Beginn verfiel ihm Yma Louisa und schmiedete schon Hochzeitspläne. Doch danach hatte Marvin noch Gespräche mit anderen Single-Ladys und flirtete ziemlich – zu viel für den Geschmack der Erotikdarstellerin. Sie wünscht sich eine klare Ansage von ihrem Objekt der Begierde.

"Ich will auf jeden Fall ein zweites Date mit Marvin, weil es sind noch so viele Zweifel da, wo ich denke, die darf man eigentlich nicht haben, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat und sich gut findet", erzählte sie ihm Einzelinterview. Diese Chance bekommt sie dann auch und konfrontiert den 25-Jährigen mit ihren Sorgen. Der ist zunächst geschockt, dass Yma ihre Verbindung infrage stellt und stellt direkt klar: "Unser Gespräch ist mir am meisten im Kopf und im Herzen geblieben von allen."

Zwar habe er sich auch mit den anderen Kandidatinnen gut verstanden und vielleicht auch ein bisschen geschäkert. Aber das sei seiner Meinung nach auch der Sinn des Experiments. Er wollte eben jeder Frau eine Chance geben. Doch am Ende sei Yma seine Favoritin. "Ich fühle mich sehr erleichtert", freut die sich nach der Aussprache.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / yma.louisa Yma, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, Kuppelshow-Kandidat

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de